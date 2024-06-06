"Ему всего 21 год, все качества есть – рост, скорость, техника, понимание игры, удар. Значит, надо приложить все усилия, чтобы заиграть в этом "Реале" и достигнуть уровня другого – мадридского. В "Мадриде" у футболистов психология совсем другая", - сказал Газзаев.
Арсен Захарян прошлым летом перешел из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад", подписав долгосрочный контракт до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока в настоящее время составляет 15 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 37 матчах, в которых отличился одним голом и двумя голевыми передачами. Клуб из Сан-Себастьяна занял шестое место в чемпионате Испании, набрав 60 очков.
Источник: "Чемпионат"
Газзаев: Захаряну надо приложить все усилия, чтобы достигнуть уровня мадридского "Реала"
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы российского игрока "Реал Сосьедада" перейти в мадридский "Реал".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"