"Наверное, в "ПСЖ" Сафонова не сразу поставят в основу. Всё зависит от того, как он себя зарекомендует в работе. Но ехать туда с мыслью "всё равно буду вторым вратарём" точно не нужно. Шанс у него будет", - сказал Газзаев.
По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, "Пари Сен-Жермен" практически завершил переход вратаря "Краснодара", предполагается, что сумма трансфера будет 20 миллионов. Парижане видят в 25-летнем российском голкипере большой талант, в клубе Сафонов будет конкурировать за место в воротах с Джанлуиджи Доннаруммой.
В минувшем сезоне "ПСЖ" стал чемпионом Франции, итальянский голкипер провел 25 игр в рамках Лиги 1 и пропустил 20 мячей, Сафонов с "Краснодаром" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, он сыграл во всех 30 турах и пропустил 27 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Газзаев: ехать в "ПСЖ" с мыслью "всё равно буду вторым вратарём" Сафонову точно не нужно
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об уровне российского голкипера Матвея Сафонова, который близок к переходу в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"