Немецкий авторитетный интернет-портал составил список из самых подорожавших игроков после прошедшего этим летом чемпионата Европы. Ценник за 23-летнего грузинского вратаря Георгия Мамардашвили прирос на 15 миллионов, и теперь его стоимость составляет 45 миллионов евро.
"Он, несомненно, был лучшим вратарём на Чемпионате Европы, продолжая свое активное развитие в течение последних двух лет в "Валенсии". Своей блестящей реакцией и уверенностью в себе он доказал, что на данный момент является одним из лучших вратарей в мире", - говорится в статье.
В такую же сумму, 45 миллионов евро, оценивается 24-летний голкипер "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошта.
Напомним, грузинская команда впервые в своей истории участвовала в чемпионате Европы. Грузины вышли в плей-офф с третьего места и в 1/8 финала проиграли сборной Испании, которая в итоге стала победителем турнира. Португальцы дошли до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступили сборной Франции.
Источник: Transfermarkt
Грузин Мамардашвили стал самым дорогим вратарем после чемпионата Европы
Голкипер "Валенсии" и сборной Грузии Георгий Мамардашвили наравне с португальцем Диогу Коштой стал самым дорогим голкипером по версии Transfermarkt.
Фото: Reuters