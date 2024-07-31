- Он идёт в статусе суперзвезды, главный трансфер в истории чемпионата. Ну почему не ответить на такое предложение и не поиграть? Другая страна, а в РПЛ всегда успеет, - передаёт слова Геркуса Metaratings.ru.
30 июля пресс-служба клуба американской МЛС "Атланта Юнайтед" официально объявила о подписании контракта с 28-летним российским атакующим полузащитником Алексеем Миранчуком, который перешёл в клуб из США из итальянской "Аталанты". При этом трансфер Миранчука установил рекорд по размеру трансферной компенсации, став самым дорогим в истории МЛС.
Миранчук побил трансферный рекорд МЛС. За Алексея отдали больше, чем за Месси, Бекхэма, Анри, Игуаина и Руни в сумме
Геркус: Миранчук идёт в МЛС в статусе суперзвезды. В РПЛ всегда успеет
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход воспитанника красно-зелёных Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту".
Фото: ФК "Аталанта"