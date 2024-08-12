"Для Миранчука трансфер в "Атланту Юнайтед" - отличный вариант. Если мне не изменяет память, ему 28 лет, сейчас у него шикарный контракт на несколько лет, он может думать только о футболе. Алексей заработает в Америке кучу денег, окунется в новую для себя культуру, выучит новый язык. Хороший выбор для его будущего", - заявил Чинквини.
Алексей Миранчук перебрался из итальянской "Аталанты" в клуб "Атланта Юнайтед" из американской лиги МЛС. Сумма трансфера, по данным итальянских СМИ, составил 16 миллионов евро с учетом бонусов. С самим футболистом был заключен 4-летний контракт с опцией продления на сезон. Зарплата Алексея Миранчука в США составит 3 миллиона евро в год.
Осенью 2020-го года "Аталанта" заплатила за Алексея Миранчука московскому "Локомотиву" 15 миллионов евро. За 4 года Миранчук провел 100 матчей в Серии А, отличился 13-ю голами и записал на свой счет 18 результативных передач.
Чинквини: для Миранчука трансфер в "Атланту" - отличный вариант. В Америке он заработает кучу денег
Итальянский менеджер Оресте Чинквини, работавший ранее в "Зените", поделился мнением о переходе полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в "Атланту Юнайтед".
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