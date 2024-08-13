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Источник: ПАОК не станет подписывать Антона Миранчука

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По информации СМИ, греческий ПАОК отказался от идеи заключить контракт с российским полузащитником Антоном Миранчуком.
Фото: "Матч ТВ"
Сообщается, футбольный клуб из города Салоники уговорил атакующего полузащитника Иоанниса Константелиаса отказаться от перехода в испанскую "Жирону". Следовательно, у ПАОКа отпала потребность в приглашении 28-летнего россиянина.

Антон Миранчук с 1 июля 2024 года, когда истек срок действия контракта с московским "Локомотивом", вышел на рынок свободных агентов. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

Источник: телеграм-канала Ивана Карпова

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