"На данный момент у нас нет конкретной даты вылета Миранчука в США. Мы все еще надеемся, что Алексей присоединится к нам к концу недели", - цитирует пресс-службу клуба "Матч ТВ".
Алексей Миранчук перешел из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед" этим летом за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник провел за клуб из Бергамо во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро, российский полузащитник подписал контракт с американским клубом до конца 2027 года.
В "Атланте Юнайтед" рассказали, когда Миранчук присоединится к команде
В американской "Атланте Юнайтед" рассказали о сроках прибытия Алексея Миранчука в команду.
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