"Почему бы Сафонову не потягаться с Доннаруммой за место в основе "ПСЖ"? Спорт такая вещь, что порой не знаешь, что будет завтра. Сегодня ты первый, а завтра уже второй. В любом случае Матвей — профессионал, работает на максимуме и знает своё дело", - цитирует Обухова "Чемпионат".
Напомним, что российский голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" этим летом за 20 миллионов евро. В 1-м туре чемпионата Франции с "Гавром" Сафонов остался на скамейке запасных, а место в воротах занял итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
В прошлом сезоне Матвей Сафонов провел за "Краснодар" во всех турнирах 30 матчей, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт голкипера с "ПСЖ" рассчитан до лета 2029 года.
Голкипер "Химок" Обухов: почему бы Сафонову не потягаться с Доннаруммой за место в основе "ПСЖ"?
Голкипер "Химок" Владимир Обухов высказался о вратаре "ПСЖ" Матвее Сафонове.
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