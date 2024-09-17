О зарплатах вратарей написало парижское издание Culture PSG со ссылкой на статью L'Equipe. Сообщается, что зарплата Сафонова составляет около 400 тысяч евро в месяц, тогда как Доннарумма получает чуть больше 800 тысяч евро.
В публикации отмечается, что Матвей Сафонов сейчас является вторым номером в воротах "ПСЖ", его уровень зарплаты называют приемлемым для такой роли в команде.
Матвей имеет шансы впервые выйти в стартовом составе парижан в матче Лиги чемпионов против испанской "Жироны". В игре чемпионата Франции против "Бреста" основной голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма получил травму бедра, пишут французские СМИ.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" этим летом, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, с россиянином подписали контракт на пять лет.
Источник: Culture PSG
СМИ: Сафонов получает в "ПСЖ" в два раза меньше, чем Джанлуиджи Доннарумма
Зарплата российского голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ" в два раза меньше, чем у итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото: ФК "ПСЖ"