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СМИ: Сафонов получает в "ПСЖ" в два раза меньше, чем Джанлуиджи Доннарумма

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Зарплата российского голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ" в два раза меньше, чем у итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото: ФК "ПСЖ"
О зарплатах вратарей написало парижское издание Culture PSG со ссылкой на статью L'Equipe. Сообщается, что зарплата Сафонова составляет около 400 тысяч евро в месяц, тогда как Доннарумма получает чуть больше 800 тысяч евро.

В публикации отмечается, что Матвей Сафонов сейчас является вторым номером в воротах "ПСЖ", его уровень зарплаты называют приемлемым для такой роли в команде.

Матвей имеет шансы впервые выйти в стартовом составе парижан в матче Лиги чемпионов против испанской "Жироны". В игре чемпионата Франции против "Бреста" основной голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма получил травму бедра, пишут французские СМИ.

Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" этим летом, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, с россиянином подписали контракт на пять лет.

Источник: Culture PSG

Матвей Сафонов ПСЖ
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