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Гришин - о переходе Чалова в ПАОК: почему это ошибка? Он еще забьет свои голы

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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о выступлении нападающего Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.
Фото: IMAGO
"Если он перешел и считает, что ему это полезно для продолжения его профессиональной карьеры, то почему это ошибка? Чалов пока привыкает, он очень мало находится в Греции. Он еще забьет свои голы. Нападающий – это фигура, которая обслуживается мячами. Ему должны помогать хорошие партнеры", - приводит слова Гришина "Спорт День за Днём".

Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК в в августе 2024 года за 3 млн евро. Контракт 26-летнего игрока с действующими чемпионами Греции рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе своей новой команды российский нападающий принял участие в 9 матчах, в которых забил 1 год и отдал 1 голевую передачу. После пяти туров ПАОК с 13-ю очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Александр Гришин Федор Чалов ПАОК ЦСКА
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