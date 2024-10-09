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Швейцарский журналист: у нас многого ждут от Миранчука, руководство "Сьона" представило его как звезду

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Стефан Фурнье, спортивный обозреватель ведущей газеты Сьона La Nuovelliste, поделился своим впечатлением от игры в составе "Сьона" российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: IMAGO
"Антон - это игрок, от которого у нас многого ждут. Руководство клуба изначально представило его как звезду. Пока Миранчук явно не вышел на пик формы, но ведь он несколько месяцев работал самостоятельно, так что с первых мгновений от него здесь чудес и не ждали. Очевидно, что это действительно талантливый и умный игрок, который может стать заметной фигурой как для "Сьона", так и для всего нашего чемпионата, - приводит слова Фурьне "СЭ".

9 сентября Антон Миранчук, находясь в статусе свободного агента, подписал с швейцарским футбольным клубом "Сьон" двухлетний контракт, и согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стал самым дорогим игроком команды. С тех пор игрок сборной России принял участие в 3 матчах, в которых результативными действиями не отметился и при этом получил 1 жёлтую карточку.

"Сьон" в текущем сезоне чемпионата Швейцарии, набрав 12 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Кроме того, команда пробилась в 1/8 финала Кубка Швейцарии.

Антон Миранчук Сьон
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