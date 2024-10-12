"Станислав Саламович - это специалист экстракласса в тренерской работе. Какие установки он дает на тренировках, то, как он проводит анализ после игры, доказывает, что он очень четко читает игру соперников, прогнозирует очень хорошо возможности и варианты развития событий. Когда он проводит послематчевое совещание с игроками, очень четко говорит о вариантах развития событий, что все, что обсуждали, произошло", - приводит слова Дудина ТАСС.
Российский тренер Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня 2024 года. Под его руководством казахи провели три матча в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25. В них подопечные 61-летнего специалиста сыграли вничью со сборной Норвегии (0:0), проиграли сборной Словении (0:3) и сборной Австрии (0:4).
С 1 очком казахстанская сборная после трёх туров занимает последнее, четвёртое место в группе 3 Лиги В. В четвёртом туре команда Казахстана 13 октября на своём поле сыграет против сборной Словении. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Генсек Казахстанской федерации футбола: Черчесов - специалист экстракласса
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Андрей Дудин высоко оценил профессиональные качества главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола