Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Амкар
17:00
КомпозитНе начат
Уфа
17:00
ШинникНе начат
Сокол
19:30
УралНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
21:45
БолгарияНе начат
Польша
21:45
ХорватияНе начат
Шотландия
21:45
ПортугалияНе начат
Испания
21:45
СербияНе начат
Швейцария
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
КипрНе начат
Беларусь
21:45
ЛюксембургНе начат
Литва
21:45
РумынияНе начат

Первак: не думаю, что у Черчесова контракт подписан до трёх поражений

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак оценил работу Станислава Черчесова в сборной Казахстана.
Фото: Казахстанская федерация футбола
"Черчесова поддержал президент федерации, говорит, что он всё выстраивает, всё хорошо ... Мне кажется, у него всё хорошо. Я не думаю, что у него контракт подписан, условно, до трёх поражений. Никаких расстройств нет, я думаю, всё нормально", - приводит слова Первака "Советский спорт".

Станислав Черчесов занял пост главного тренера национальной команды Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством казахстанская сборная провела четыре матча в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25:
  • 1-й тур - домашняя ничья со сборной Норвегии (0:0);
  • 2-й тур - гостевое поражение от сборной Словении (0:3);
  • 3-й тур - гостевое поражение от сборной Австрии (0:4);
  • 4-й тур - домашнее поражение от сборной Словении (0:1).

С 1-м очком сборная Казахстана после 4-го тура занимает последнее, четвёртое место в группе 3 Лиги В.

Станислав Черчесов Сборная Казахстана Юрий Первак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится