Первак: не думаю, что у Черчесова контракт подписан до трёх поражений

Станислав Черчесов занял пост главного тренера национальной команды Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством казахстанская сборная провела четыре матча в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25:
- 1-й тур - домашняя ничья со сборной Норвегии (0:0);
- 2-й тур - гостевое поражение от сборной Словении (0:3);
- 3-й тур - гостевое поражение от сборной Австрии (0:4);
- 4-й тур - домашнее поражение от сборной Словении (0:1).
С 1-м очком сборная Казахстана после 4-го тура занимает последнее, четвёртое место в группе 3 Лиги В.