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"Сьон", за который играет Антон Миранчук, может сменить главного тренера

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"Сьон" может уволить главного тренера команды Дидье Толо.
Фото: ФК "Сьон"
По информации источника со ссылкой на швейцарские СМИ, в "Сьоне", за который выступает российский полузащитник Антон Миранчук, рассматривают возможность увольнения главного тренера Дидье Толо. Команда Миранчука проиграла на своем поле "Цюриху" в 12-м туре чемпионата со счетом 0:2 и довела свою серию без побед до 8 игр. Сообщается, что разъяренный президент клуба Кристиан Константин покинул стадион задолго до финального свистка.

На данный момент "Сьон" занимает 9-е место из 12 в турнирной таблице. Отмечается, что у французского специалиста, который возглавляет команду уже в четвертый раз, есть 2 матча на исправление ситуации.

Источник: "СЭ"

Сьон Антон Миранчук
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