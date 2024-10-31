По информации источника со ссылкой на швейцарские СМИ, в "Сьоне", за который выступает российский полузащитник Антон Миранчук, рассматривают возможность увольнения главного тренера Дидье Толо. Команда Миранчука проиграла на своем поле "Цюриху" в 12-м туре чемпионата со счетом 0:2 и довела свою серию без побед до 8 игр. Сообщается, что разъяренный президент клуба Кристиан Константин покинул стадион задолго до финального свистка.
На данный момент "Сьон" занимает 9-е место из 12 в турнирной таблице. Отмечается, что у французского специалиста, который возглавляет команду уже в четвертый раз, есть 2 матча на исправление ситуации.
Источник: "СЭ"
"Сьон", за который играет Антон Миранчук, может сменить главного тренера
"Сьон" может уволить главного тренера команды Дидье Толо.
Фото: ФК "Сьон"