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В "Сьоне" рассказали о сроках восстановления Антона Миранчука

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Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Когда Миранчук вернется на поле? Примерно месяц восстановления, но пока это точно не определено. Наши врачи наблюдают за Антоном каждый день", - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 14-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 17-ю набранными очками.

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