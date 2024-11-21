"У Леши точно нет никаких проблем в Америке из-за российского гражданства. С этим все в порядке. Мне кажется, что в США вообще другое отношения к этому. Плюс не стоит забывать, что Алексей приехал в США, проведя четыре года в Европе. У всех к нему нормальное отношение", - приводит слова Кузьмичёва "РБ Спорт".
Алексей Миранчук является игроком американского клуба "Атланта Юнайтед" с июля 2024 года, когда его за 12 млн евро выкупили у итальянской "Аталанты". Контракт между российским полузащитником и американцами подписан на срок до 31 декабря 2027 года.
В текущем сезоне игрок сборной России по футболу в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил соперникам 4 гола и отдал партнёрам 3 голевые передачи. Вместе с командой Миранчук вышел в 1/2 финала Восточной конференции МЛС, где 24 ноября встретится с клубом "Орландо Сити".
Кузьмичёв: у Миранчука нет никаких проблем в США из-за российского гражданства
Бывший директор академии московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о пребывании в США российского полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"