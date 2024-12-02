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В "Сьоне" рассказали, когда Антон Миранчук вернется на поле

Президент "Сьона" Кристиан Константен поделился информацией о ходе восстановления российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Миранчук продолжает свое восстановление. Скорей всего, он вернется на поле в январе", - приводит слова Константена "СЭ".

Напомним, в середине ноября стало известно, что российский полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук получил травму и пропустит ориентировочно 4-5 недель.

Экс-хавбек московского "Локомотива" перебрался в "Сьон" в сентябре этого года. На счету 29-летнего футболиста 7 матчей за новую команду, в которых он пока не отличился голевыми действиями.

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