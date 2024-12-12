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В Казахстане сообщили, что большинство болельщиков против матча со сборной России

Кандидат на пост президента Казахстанской федерации футбола Ербол Каиров рассказал о возможности проведения в ближайшем будущем матч между сборными Казахстана и России.
Фото: РФС
"Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться", - приводит слова Каирова Metaratings.

Сборные России и Казахстана всего провели между собой 4 матча: два раза - товарищеские матчи, и два раза - матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Трижды победу одержали россияне (6:0 в мае 2008 г.; 4:0 в марте 2019 г.; 1:0 в сентябре 2019 г.) и однажды была зафиксирована ничья (0:0 в марте 2015 г.).

С февраля 2022 года сборная России из-за отстранения ФИФА и УЕФА от международных турниров проводит исключительно товарищеские матчи.

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