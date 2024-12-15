"Миранчук вернется в общую группу в начале января, он должен быть готов к первой игре после паузы. Сейчас Антон не отдыхает — у него есть восстановительная программа, которой он должен следовать", - цитирует Константина Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями, рыночная стоимость 29-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
Швейцарский клуб сообщил о травме россиянина 10-го ноября - с этого момента Миранчук не провел за "Сьон" ни одного матча.
Президент "Сьона": Миранчук вернется в общую группу в начале января, он должен быть готов к первой игре после паузы
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о восстановлении Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"