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Президент "Сьона": Миранчук вернется в общую группу в начале января, он должен быть готов к первой игре после паузы

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о восстановлении Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Миранчук вернется в общую группу в начале января, он должен быть готов к первой игре после паузы. Сейчас Антон не отдыхает — у него есть восстановительная программа, которой он должен следовать", - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями, рыночная стоимость 29-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Швейцарский клуб сообщил о травме россиянина 10-го ноября - с этого момента Миранчук не провел за "Сьон" ни одного матча.

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