"Из того, что я видел, думаю, что от Миранчука можно ждать действительно большого сезона в следующем году. Он прогрессирует, привыкает", - цитирует Эванса "СЭ".
Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро и подписал контракт до конца 2027 года. Россиянин провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи.
Напомним, что ранее полузащитник сборной России выступал за московский "Локомотив" и итальянскую "Аталанту". Миранчук является обладателем кубка Лиги Европы в составе итальянского клуба.
Американский журналист: от Миранчука можно ждать действительно большого сезона в следующем году.
Журналист Саймон Эванс, живущий во Флориде, высказался об игре полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"