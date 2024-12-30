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Президент "Сьона": Миранчук будет готов к ближайшей игре

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин рассказал о состоянии российского полузащитника команды Антона Миранчука.
Фото: IMAGO
"Миранчук сегодня провел первую тренировку с командой и тренировался наравне со всеми. Никаких осложнений нет, Антон набирает форму. Он будет готов к ближайшей игре", — приводит слова Константина Sport24.

Антон Миранчук стал игроком швейцарского "Сьона" в сентябре 2024 года, когда подписал с командой контракт на срок до конца сезона-2025/26.

Ближайшая игра "Сьона" запланирована на 18 января 2025 года - в рамках 19-го тура швейцарской Суперлиги команда Миранчука дома сыграет против "Грассхоппера".

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