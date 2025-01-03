"Для меня большая честь, что лига растёт и многие звёздные игроки приходят, чтобы сделать её ещё лучше, более конкурентоспособной. Быть первой, скажем так, звездой, приехавшей сюда – это честь, но я с нетерпением жду следующих 5-10 лет, когда лига будет продолжать совершенствоваться. Не только основные команды, но и академии", - приводит слова Роналду "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу саудовской Про-Лиги.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в декабре 2022 года, находясь в статусе свободного агента, подписал с саудовским футбольным клубом "Аль-Наср" контракт, рассчитанный на срок до 30 июня 2025 года. Всего в составе "Аль-Насра" португалец принял участие в 83 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 74 гола и отдать партнерам по команде 18 голевых передач.
Вместе с "Аль-Насром" Криштиану Роналду в 2023 году стал обладателем Клубного кубка арабских чемпионов.
Криштиану Роналду: быть первой звездой, приехавшей в Саудовскую Аравию – это честь
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своим мнением о развитии чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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