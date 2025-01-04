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"Может спрогрессировать, как Мохамед Салах". В "Сьоне" высказались об игре Антона Миранчука

Президент "Сьона" Кристиан Константин оценил трансфер Антона Миранчука.
"Антон – классный игрок. Его приход сделал нас крутыми. После сезона Миранчук может спрогрессировать, как Мохамед Салах и Матеус Кунья, которого я продал за 20 миллионов евро, а сегодня он уже играет в Англии. Антон начал тренироваться с командой, и это хорошо. У него будет яркая весна", - цитирует Константина Legalbet.

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" летом 2024 года на правах агента и заключил контракт до лета 2026 года. Российский полузащитник провел за швейцарский клуб во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом одну желтую карточку.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Антон Миранчук является чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны. Ранее полузащитник выступал за московский "Локомотив" и эстонскую "Левадию".

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