"Антон – классный игрок. Его приход сделал нас крутыми. После сезона Миранчук может спрогрессировать, как Мохамед Салах и Матеус Кунья, которого я продал за 20 миллионов евро, а сегодня он уже играет в Англии. Антон начал тренироваться с командой, и это хорошо. У него будет яркая весна", - цитирует Константина Legalbet.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" летом 2024 года на правах агента и заключил контракт до лета 2026 года. Российский полузащитник провел за швейцарский клуб во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом одну желтую карточку.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Антон Миранчук является чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны. Ранее полузащитник выступал за московский "Локомотив" и эстонскую "Левадию".
"Может спрогрессировать, как Мохамед Салах". В "Сьоне" высказались об игре Антона Миранчука
Президент "Сьона" Кристиан Константин оценил трансфер Антона Миранчука.