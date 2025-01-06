"Сашей мы очень довольны. Капитан команды, пять голов забил в чемпионате, три голевых паса отдал. Молодец. Ждем от него дальше такой же игры", - приводит слова Гогнидзе "РБ Спорт".
Центральный нападающий Александр Кокорин выступает за "Арис" с лета 2022 года. С этого сезона футболист стал выходить на поле в качестве капитана команды. Контракт 33-летнего российского игрока с клубом из Лимассола истекает в конце мая 2025 года. В нынешнем сезоне форвард забил шесть мячей и сделал три голевые передачи на партнеров в 13 матчах за "Арис".
"Молодец. Ждем от него дальше такой же игры". В "Арисе" заявили, что довольны Кокориным
Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе рассказал, что в клубе довольны российским форвардом Александром Кокориным.
Фото: ФК "Арис"