Новый глава КФФ Марат Омаров не сообщал российскому главному тренеру Станиславу Черчесову об увольнении из сборной Казахстана во время личной встречи 7-го января. Как сообщает Sport24, окончательное решение о расставании или продолжении сотрудничества с экс-наставником сборной России может быть принято 10-го января.
В этот день состоится общая встреча президента, генерального секретаря и всех членов Федерации футбола Казахстана. Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024-го года. Под его управлением команда набрала 1 очко в 6-ти матчах Лиги Наций и заняла последнее место в группе. Разница мячей - 0:15.
Sport24: решение о будущем Черчесова в сборной Казахстана будет принято 10 января на собрании КФФ
Решение о возможном увольнении российского тренера Станислава Черчесова из сборной Казахстана может быть принято на заседании Федерации футбола страны.
Фото: Федерация футбола Казахстана