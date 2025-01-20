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В "Сьоне" рассказали о состоянии здоровья Антона Миранчука

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о состоянии здоровья Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Антон Миранчук еще не может играть полные матчи, но он уже близок к этому и к тому, чтобы забить свой первый гол", - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно и заключил контракт до лета 2026 года. Российский полузащитник провел во всех турнирах 8 матчей и не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Ранее Миранчук выступал за московский "Локомотив".

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