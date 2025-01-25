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Мельниченко: когда услышал о варианте с "Порту", в моей голове все перевернулось

Белорусский новичок "Порту" Трофим Мельниченко рассказал о своем переходе в португальский гранд.
Фото: Getty Images
- Когда я услышал о варианте с "Порту", в моей голове всё перевернулось. Я понимал, что это реальная возможность выйти на новый уровень, стать сильнее и только развиваться. Поэтому я сказал агенту, что точно выбираю "Порту".

Напомним, в середине января этого года "Порту" официально объявил о переходе нападающего "Динамо" Минск и сборной Белоруссии Трофима Мельниченко. 18-летний игрок будет выступать за вторую команду "Драконов". Стороны подписали контракт до лета 2028 года. По информации Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 250 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

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