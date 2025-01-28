"Стоит признать, что в Казахстане у него дело не пошло. Результаты говорят сами за себя, да и атмосфера для работы там, вероятно, у Черчесова была не слишком хорошей, ведь были скандалы с местным журналистом. Думаю, что Черчесов спешить не будет и сделает паузу до лета. Если будет вариант с работой в Европе, то он пойдет туда, а не в РПЛ", - заявил Новиков.
27 января Федерация футбола Казахстана объявила, что российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной сборной. Во главе сборной Казахстана Черчесов работал с лета 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.
Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе со сборными Австрии, Норвегии и Словении и установили антирекорд турнира - 0:15 по разнице забитых и пропущенных голов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Станислав Черчесов собирается вернуться к работе на клубном уровне. Сообщалось, что специалист готов рассмотреть предложения из РПЛ, Турции и Казахстана.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-вратарь ЦСКА Новиков: если будет вариант с Европой, Черчесов пойдет туда, а не в РПЛ
Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков предположил, где продолжит тренерскую карьеру российский специалист Станислав Черчесов.
Фото: Федерация футбола Казахстана