"Я думаю, у него чуть затянулась адаптация к новому чемпионату, но Антон с этим скоро справится, на что я и надеюсь. Миранчук наберет хорошую форму и придет в себя, у него всё для этого есть. Он еще заявит о себе", - цитирует Денисова "Матч ТВ".
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" из московского "Локомотива" летом 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года.
В текущем сезоне российский полузащитник провел за швейцарский клуб во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. На счету Миранчука 28 матчей в составе сборной России и 7 забитых голов.
Виталий Денисов: Антон Миранчук наберет хорошую форму и придет в себя
Экс-игрок "Локомотива" Виталий Денисов высказался об игре Антона Миранчука за "Сьон".
Фото: ФК "Сьон"