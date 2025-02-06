"Наверное, Ваня со своим окружением все взвесил. В разговоре с ним я понял, что этот выбор был осознанный и следующий шаг в его карьере. Поэтому мы только посмотрим и будем переживать за его дальнейшую судьбу, потому что он оставил достаточно неплохой след как в чемпионате Армении, так и в "Урарту", - цитирует Гунько "Матч ТВ".
В текущем сезоне Иван Игнатьев провел за "Урарту" во всех турнирах 19 матчей и отметился 13-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Сегодня, 6-го февраля, стало известно, что российский нападающий перешел в алжирский клуб "ЖС Калибия".
Ранее форвард выступал за "Краснодар", казанский "Рубин", московский "Локомотив", "Сочи" и самарские "Крылья Советов". На счету россиянина 111 матчей в Российской Премьер-Лиге, 24 забитых гола и 12 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Гунько - об уходе Игнатьева из "Урарту": в разговоре с ним я понял, что этот выбор был осознанный
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о переходе Ивана Игнатьева в алжирский "ЖС Кабилия".
Фото: ФК "Урарту"