- Для Шапи переход в МЛС — это прогресс. Сулейманов слабоват для РПЛ, но в Америке ему будет нормально. Он не сумел проявить себя в "Краснодаре". Сулейманова, как и многих других, считали перспективным футболистом, но потом они стали бесперспективными.
Напомним, в понедельник, 3 февраля, американский клуб "Спортинг Канзас-Сити" объявил о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. Стороны заключили трудовое соглашение до декабря 2026 года с опцией продления еще на два сезона.
Нынешний сезон воспитанник Академии "Краснодара" начинал в "Арисе" из Салоников. В 14 матчах за греческий клуб в чемпионате и Кубке страны 25-летний вингер забил один гол и отдал один ассист.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: Сулейманов слабоват для РПЛ, но в МЛС ему будет нормально
Экс-игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на переход нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский клуб "Спортинг Канзас-Сити".
Фото: ФК "Краснодар"