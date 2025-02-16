"Во время сборов болел, потом потерял немного времени. Сейчас возвращаюсь в строй, получаю игровые минуты. Чувствую физически и ментально себя лучше. Был долгий процесс понимания того, что хочет тренер. Было не так просто. На тренировках мы разговариваем с ребятами, проживаем моменты. Это помогает! Я сыграл 13 матчей. Мне нужно еще время, чтобы показывать максимум", - приводит слова Миранчука "СЭ".
Российский полузащитник Антон Миранчук стал игроком швейцарского "Сьона" в сентябре 2024 года, когда после истечения срока контракта с московским "Локомотивом" в статусе свободного агента подписал двухлетнее соглашение с командой из чемпионата Швейцарии.
После перехода 29-летний россиянин к сегодняшнему дню в составе новой для себя команды в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 2 гола в ворота соперников, отдал партнеру по команде 1 голевую передачу, получил 1 жёлтую карточку.
Антон Миранчук рассказал о своей адаптации в "Сьоне"
Российский полузащитник Антон Миранчук рассказал о своей адаптации в швейцарском "Сьоне" после перехода в сентябре 2024 года.
Фото: ФК "Сьон"