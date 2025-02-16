Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
16:00
АтлетикНе начат
Вальядолид
18:15
СевильяНе начат
Мальорка
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
14:30
КомоНе начат
Монца
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
ЭмполиНе начат
Парма
20:00
РомаНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛионНе начат
Ланс
19:15
СтрасбургНе начат
Гавр
19:15
НиццаНе начат
Реймс
19:15
АнжеНе начат
Ренн
22:45
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
11:00
Кызыл-ЖарНе начат
Крылья Советов
17:00
ТоболНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат

Антон Миранчук рассказал о своей адаптации в "Сьоне"

Российский полузащитник Антон Миранчук рассказал о своей адаптации в швейцарском "Сьоне" после перехода в сентябре 2024 года.
Фото: ФК "Сьон"
"Во время сборов болел, потом потерял немного времени. Сейчас возвращаюсь в строй, получаю игровые минуты. Чувствую физически и ментально себя лучше. Был долгий процесс понимания того, что хочет тренер. Было не так просто. На тренировках мы разговариваем с ребятами, проживаем моменты. Это помогает! Я сыграл 13 матчей. Мне нужно еще время, чтобы показывать максимум", - приводит слова Миранчука "СЭ".

Российский полузащитник Антон Миранчук стал игроком швейцарского "Сьона" в сентябре 2024 года, когда после истечения срока контракта с московским "Локомотивом" в статусе свободного агента подписал двухлетнее соглашение с командой из чемпионата Швейцарии.

После перехода 29-летний россиянин к сегодняшнему дню в составе новой для себя команды в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 2 гола в ворота соперников, отдал партнеру по команде 1 голевую передачу, получил 1 жёлтую карточку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится