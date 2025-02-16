"Мы очень рады, что Антон Миранчук стал забивать за "Сьон". А вчера забил победный гол в важнейшем матче против "Цюриха". Антон набирает обороты", - цитирует Константена "СЭ".
Напомним, вчера, 15 февраля, атакующий полузащитник "Сьона" и сборной России Антон Миранчук отметился победным голом в ворота "Цюриха" в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии (2:1)
Миранчук покинул прошлым летом московский "Локомотив", став свободным агентом. В сентябре 2024 года хавбек подписал контракт со швейцарским "Сьоном". В поединке с "Цюрихом" команда одержала первую победу, с российским футболистом в составе. До этого было 5 ничьих и 7 поражений.
Президент "Сьона": Миранчук набирает обороты
Глава "Сьона" Кристиан Константен высказался об игре российского полузащитника команды Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"