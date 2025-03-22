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Антон Миранчук заявил о желании сыграть в другом европейском чемпионате

Полузащитник сборной России и швейцарского "Сьона" Антон Миранчук рассказал, надеется ли на переход в другой европейский чемпионат в условиях возможного сближения России и США.
Фото: IMAGO
"Конечно, надеемся на это, и прежде всего с такими мыслями и уезжал в Швейцарию, чтобы в будущем была возможность попробовать себя в другом европейском чемпионате, найти для себя что-то более близкое. В каком еще чемпионате хотел бы поиграть? Можно сколько угодно мечтать и фантазировать, но я в этом плане спокоен — как будет, так будет, не хочу загадывать", - приводит слова Миранчука "РБ Спорт".

Российский полузащитник Антон Миранчук летом 2024 года отказался продлевать контракт с московским "Локомотивом" и в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с швейцарским "Сьоном". В составе своей новой команды российский хавбек на данный момент в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 2 гола, отдать партнерам по команде 1 голевую передачу. Кроме того, Антон получил 1 желтую карточку.

В то же время после перехода в "Сьон" рыночная стоимость 29-летнего футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, снизилась с 6 до 3 миллионов евро.

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