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"За деньги - да". Мостовой - о работе в МЛС

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе в американской MLS.
Фото: РФС
— Привлекла бы вас работа в МЛС?

— Конечно, заинтересовала бы. Конечно, конечно, конечно. Почему бы и нет. За деньги — да! Понимаете? - цитирует Мостового "СЭ".

Напомним, что Александр Мостовой закончил обучение на тренерскую лицензию категории А, экс-игрок сборной России заявил, что согласится на работу только в Российской Премьер-Лиге.

Ранее в испанской "Сельте" заявили, что готовы принять Александра Мостового на стажировку. Прошлой осенью Мостовой стажировался в московском "Динамо" после отказа от "Спартака". На данный момент Мостовой не имеет опыта тренерской работы.

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