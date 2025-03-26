— Привлекла бы вас работа в МЛС?
— Конечно, заинтересовала бы. Конечно, конечно, конечно. Почему бы и нет. За деньги — да! Понимаете? - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, что Александр Мостовой закончил обучение на тренерскую лицензию категории А, экс-игрок сборной России заявил, что согласится на работу только в Российской Премьер-Лиге.
Ранее в испанской "Сельте" заявили, что готовы принять Александра Мостового на стажировку. Прошлой осенью Мостовой стажировался в московском "Динамо" после отказа от "Спартака". На данный момент Мостовой не имеет опыта тренерской работы.
"За деньги - да". Мостовой - о работе в МЛС
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе в американской MLS.
Фото: РФС