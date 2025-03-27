"В Швейцарии нет такой поддержки, как здесь. В России она ощущается, потому что рядом тренер, родители, друзья, команда. А там ты принадлежишь только самому себе, поэтому в каких-то моментах бывает непросто. Ничего, черная полоса проходит, а за ней всегда наступает белая", - цитирует Миранчука Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" летом прошлого года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник провел во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего россиянина в 3 миллиона евро.
После 28-ми сыгранных туров "Сьон" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице швейцарского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе.
"В Швейцарии нет поддержки". Миранчук рассказал о сложностях с адаптацией в "Сьоне"
Полузащитник Антон Миранчук высказался об адаптации в швейцарском "Сьоне".
Фото: ФК "Сьон"