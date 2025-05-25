"Думаю, если ничего не случится, он останется в ПАОКе, потому что у него действующий контракт. У Федора есть талант, и на следующий сезон, как и клуба, у него большие цели. Да, в прошедшем сезоне он не успел быть полезным для Луческу, но верю, что в следующем Чалов будет только прогрессировать", - цитирует Кастаниса "Матч ТВ".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро и заключил контракт на три года. В сезоне-2024/2025 российский нападающий провел во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 7,5 миллионов евро.
По итогам завершившегося сезона "Олимпиакос" стал чемпионом Греции. Команда Федора Чалова заняла итоговое третье место и отстала от чемпиона на 17 очков.
В Греции считают, что Чалов останется в ПАОКе и будет прогрессировать
Журналист греческого издания Metrosport Георге Кастанис высказался об играе нападающего ПАОКа Федора Чалова.
Фото: ФК ПАОК