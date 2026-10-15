Стала известна оценка Сафонова от французского издания за матч ЛЧ с "Ман Сити"

Французское издание L'?quipe оценило игру футболистов "ПСЖ" в матче 2 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити".

Фото: Globl Look Press

В ночь с 14 на 15 октября "ПСЖ" на выезде одержал победу над "Манчестер Сити" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:2. Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.



Издание L'?quipe оценило игру российского голкипера в семь баллов - это лучший балл среди футболистов парижан, такую же оценку получили Фабиан Руис и Дезире Дуэ. Голкипер английского клуба, Джанлуиджи Доннарумма, получил два балла. Ранее итальянец выступал за "ПСЖ" и конкурировал с Сафоновым.

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ПСЖ