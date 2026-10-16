Ривалдо оценил шансы Бразилии на победу на ЧМ-2030

Ривалдо сдержанно оценил шансы сборной Бразилии на победу на чемпионате мира 2030 года.

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Сейчас обновился состав. Если в 2030-м Бразилия выиграет чемпионат мира, это будет чудо, - приводит слова Ривалдо "Спорт-Экспресс"

Экс-футболист отметил, что выступление сборной в этом году вызвало разочарование, а команде ещё предстоит сформировать новый костяк.- Это будет очень сложно. В этом году в Бразилии выступление сборной вызвало разочарование.Бразилия остаётся пятикратным чемпионом мира, однако в последний раз выигрывала турнир в 2002 году. На ЧМ-2026 команда завершила выступление в 1/8 финала после поражения от Норвегии со счётом 1:2.