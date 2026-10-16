Мостовой высказался о возможном возвращении Роналду в сборную Португалии

Фото: Getty Images

- Жезуш сегодня тренер Португалии, а завтра его уволят, а Роналду будет жить вечно, он же все для Португалии. Не вернется с Жезушем - вернется с другим тренером, - сказал Мостовой на ютуб-канале "Кто здесь Царь?".