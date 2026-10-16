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Мостовой высказался о возможном возвращении Роналду в сборную Португалии

Александр Мостовой считает, что конфликт Криштиану Роналду с Жорже Жезушем не поставит точку в карьере форварда за сборную Португалии.
Фото: Getty Images
Бывший полузащитник "Спартака" уверен, что влияние нападающего на национальную команду значительно превосходит положение нынешнего главного тренера.

- Жезуш сегодня тренер Португалии, а завтра его уволят, а Роналду будет жить вечно, он же все для Португалии. Не вернется с Жезушем - вернется с другим тренером, - сказал Мостовой на ютуб-канале "Кто здесь Царь?".

Поводом для конфликта стал матч Лиги наций с Норвегией. Роналду рассчитывал получить игровое время, однако Жезуш в итоге не выпустил его на поле, после чего форвард покинул расположение сборной.

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