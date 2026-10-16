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"Жезуш еще будет извиняться". Мостовой поддержал Роналду
Сегодня, 07:34
Александр Мостовой встал на сторону
Криштиану Роналду
в его конфликте с Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Эксперт считает, что главный тренер Португалии поступил неправильно по отношению к форварду и в итоге сам будет вынужден объясняться.
- Жезуш придет и еще будет извиняться перед Роналду.
Пример Скалони, который сказал, что Месси будет делать, что он захочет. А этот поступил нечестно - тут в первую очередь человеческое качество, - сказал Мостовой на ютуб-канале "Кто здесь Царь".
Конфликт возник после матча Лиги наций с Норвегией. Роналду рассчитывал выйти во втором тайме, однако Жезуш в итоге не выпустил его на поле, несмотря на первоначальное обещание.
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Александр Мостовой
Жорже Жезуш
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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