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"Жезуш еще будет извиняться". Мостовой поддержал Роналду

Александр Мостовой встал на сторону Криштиану Роналду в его конфликте с Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Эксперт считает, что главный тренер Португалии поступил неправильно по отношению к форварду и в итоге сам будет вынужден объясняться.

- Жезуш придет и еще будет извиняться перед Роналду.

Пример Скалони, который сказал, что Месси будет делать, что он захочет. А этот поступил нечестно - тут в первую очередь человеческое качество, - сказал Мостовой на ютуб-канале "Кто здесь Царь".

Конфликт возник после матча Лиги наций с Норвегией. Роналду рассчитывал выйти во втором тайме, однако Жезуш в итоге не выпустил его на поле, несмотря на первоначальное обещание.

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