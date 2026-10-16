"Жезуш еще будет извиняться". Мостовой поддержал Роналду

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- Жезуш придет и еще будет извиняться перед Роналду.

Эксперт считает, что главный тренер Португалии поступил неправильно по отношению к форварду и в итоге сам будет вынужден объясняться.Пример Скалони, который сказал, что Месси будет делать, что он захочет. А этот поступил нечестно - тут в первую очередь человеческое качество, - сказал Мостовой на ютуб-канале "Кто здесь Царь".Конфликт возник после матча Лиги наций с Норвегией. Роналду рассчитывал выйти во втором тайме, однако Жезуш в итоге не выпустил его на поле, несмотря на первоначальное обещание.