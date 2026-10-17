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"Галатасарай" с Батраковым выиграл в чемпионате и возглавил таблицу турецкой Суперлиги

"Галатасарай" обыграл в гостях "Генчлербирлиги" в 8-м туре чемпионата Турции (1:0).
Фото: ФК "Галатасарай"
Завершился матч 8-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Генчлербирлиги" принимал у себя дома "Галатасарай". Игра проходила в Анкаре на стадионе "Эрьяман" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный мяч был забит на 88-й минуте.

Российский атакующий полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе стамбульской команды и провел на поле всю встречу.

По итогам тура стамбульцы набрали 19 очков и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата.

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