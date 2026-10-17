Болельщики "Галатасарая" восхитились Батраковым после победы

После матча клуб посвятил Батракову отдельную публикацию в соцсетях. В комментариях турецкие болельщики высоко оценили выступление 21-летнего футболиста:
"Батраков нужен каждой команде. Парень играет без устали"
"Гол забил Дениз, но с трибун доносилось: "Батраков, Батраков, Батраков".
"Он был лучшим в команде. Даже на таком тяжёлом поле сумел показать своё мастерство".
"Батраков - единственный, кто действительно играет в этой команде. Остальные совсем сдали".
"С каждым днём он заставляет восхищаться собой всё больше".
"С опытом Батраков станет ещё более выдающимся футболистом".
После восьми туров "Галатасарай" набрал 19 очков и идёт на первой строчке в чемпионате Турции.