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Болельщики "Галатасарая" восхитились Батраковым после победы

Российский полузащитник Алексей Батраков получил множество положительных отзывов от болельщиков "Галатасарая" после выездной победы над "Генчлербирлиги" (1:0).
Фото: Getty Images
Россиянин вышел в стартовом составе и принял участие в единственной голевой атаке. На 88-й минуте Батраков на своей половине поля отобрал мяч у соперника, после чего контратаку "Галатасарая" завершил Дениз Гюль.

После матча клуб посвятил Батракову отдельную публикацию в соцсетях. В комментариях турецкие болельщики высоко оценили выступление 21-летнего футболиста:

"Батраков нужен каждой команде. Парень играет без устали"


"Гол забил Дениз, но с трибун доносилось: "Батраков, Батраков, Батраков".


"Он был лучшим в команде. Даже на таком тяжёлом поле сумел показать своё мастерство".


"Батраков - единственный, кто действительно играет в этой команде. Остальные совсем сдали".


"С каждым днём он заставляет восхищаться собой всё больше".


"С опытом Батраков станет ещё более выдающимся футболистом".


После восьми туров "Галатасарай" набрал 19 очков и идёт на первой строчке в чемпионате Турции.

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