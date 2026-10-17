Болельщики "Галатасарая" восхитились Батраковым после победы

Российский полузащитник Алексей Батраков получил множество положительных отзывов от болельщиков "Галатасарая" после выездной победы над "Генчлербирлиги" (1:0).

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"Батраков нужен каждой команде. Парень играет без устали"

"Гол забил Дениз, но с трибун доносилось: "Батраков, Батраков, Батраков".

"Он был лучшим в команде. Даже на таком тяжёлом поле сумел показать своё мастерство".

"Батраков - единственный, кто действительно играет в этой команде. Остальные совсем сдали".

"С каждым днём он заставляет восхищаться собой всё больше".

"С опытом Батраков станет ещё более выдающимся футболистом".

Россиянин вышел в стартовом составе и принял участие в единственной голевой атаке. На 88-й минуте Батраков на своей половине поля отобрал мяч у соперника, после чего контратаку "Галатасарая" завершил Дениз Гюль.После матча клуб посвятил Батракову отдельную публикацию в соцсетях. В комментариях турецкие болельщики высоко оценили выступление 21-летнего футболиста:После восьми туров "Галатасарай" набрал 19 очков и идёт на первой строчке в чемпионате Турции.