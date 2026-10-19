Президент европейского клуба высказался о жуткой травме россиянина

Президент "Штурма" Кристиан Яук высказался о травме голкипера Даниила Худякова.

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- Есть несколько моментов, которые вызывают вопросы. Это был агрессивный матч с самого начала, и судья ничего не сделал, чтобы это остановить — нам нужно высокое качество игры, чтобы предотвратить подобные инциденты, - приводит слова Яука Krone Zeitung.

По словам Яука, матч с "Грацер АК" был агрессивным с самого начала.Вчера, 18 октября, российский голкипер "Штурма" Даниил Худяков получил травму в матче чемпионата Австрии с "Грацер АК". В середине первого тайма россиянин пытался вынести мяч, но его накрыл соперник и попал вратарю по ноге. Голеностоп россиянина неестественно вывернулся. Футболиста обступили игроки обеих команд, чтобы скрыть от зрителей и камер жуткую травму - Худякова унесли с поля на носилках, он перенес операцию.В нынешнем сезоне россиянин провел за австрийский клуб во всех турнирах 15 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в семи встречах.