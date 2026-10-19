Анри станет одним из ведущих церемонии вручения "Золотого мяча"

Объявлены имена ведущих премии "Золотого мяча" - 2026.

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Бывший форвард "Арсенала", "Барселоны" и сборной Франции Тьерри Анри, а также британская журналистка Кейт Скотт станут ведущими 70-й церемонии вручения "Золотого мяча". Об этом сообщила пресс-служба премии.



Мероприятие пройдет в следующий понедельник, 26 октября, в лондонском театре "Палладиум".



На награду лучшему игроку по итогам сезона 2025/2026 претендуют Лионель Месси ("Интер Майами"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Усман Дембеле ("ПСЖ") и ряд других футболистов.



Напомним, россиянин Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу мира.