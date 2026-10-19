Российский вратарь "Штурма" Худяков прооперирован после перелома ноги

"Даниил получил перелом ноги после нарушения правил во вчерашнем матче. Сразу после случившегося, еще вчера, врачи успешно прооперировали его.
Мы абсолютно уверены, что он полностью восстановится. Однако мы никогда не говорим о конкретных сроках восстановления", - сказал Халлер.
Российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков получил тяжелую травму после эпизода, который произошел в матче чемпионата Австрии против клуба "Грацер АК".
В начале первого тайма голкипер, стремясь выбить мяч, столкнулся с игроком соперников Джейкобом Итальяно, который неудачно ударил его по ноге. В результате голеностоп россиянина оказался в неестественном положении.
22-летний воспитанник Академии московского "Локомотива" выступает за "Штурм" с лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 7 "сухих" игр в 15 проведенных матчах за австрийскую команду.
Источник: Sport24