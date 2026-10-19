Федерация футбола Португалии вынесла наказание Роналду

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Расписание РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Расписание Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Расписание АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Расписание Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Расписание Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Расписание Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Расписание Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Родина" вырвала ничью в матче с "Оренбургом"
2
Слуцкий раскритиковал футболиста ЦСКА: он был выключен из игры
3
Тренер "Оренбурга" Ахметзянов сделал заявление на фоне слухов о возможном уходе в "Рубин"
3
"Родина" - "Оренбург": составы команд на заключительный матч 11 тура РПЛ
"На мне фолили, но судья молчал. Это российский футбол". Кордоба раскритиковал арбитра матча с "Локо"
10
Главные новости
Матчи
18
Скрыть
Сегодня (1)
Завтра (9)
Вчера (8)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Родина
2 - 2
2
2
Оренбург
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Зенит
3 - 2
3
2
Ахмат
Завершен
Динамо
3 - 1
3
1
ЦСКА
Завершен
Спартак
4 - 0
4
0
Рубин
Завершен
Балтика
0 - 0
0
0
Ростов
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2
1
2
Волга Ул
Завершен
Урал
1 - 2
1
2
Нижний Новгород
Завершен
Текстильщик
2 - 1
2
1
Челябинск
Завершен
Велес
1 - 1
1
1
Шинник
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Фенербахче
19:45
Славия
Не начат
Сабах
19:45
Боруссия Д
Не начат
Манчестер Сити
22:00
АЕК Афины
Не начат
Штутгарт
22:00
Атлетико
Не начат
Ливерпуль
22:00
Вильярреал
Не начат
Порту
22:00
ПСВ
Не начат
ПСЖ
22:00
Барселона
Не начат
Рома
22:00
Слован
Не начат
Наполи
22:00
Буде-Глимт
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Федерация футбола Португалии вынесла наказание Роналду
Сегодня, 20:57
Стало известно, какое наказание получит
Криштиану Роналду
после конфликта с главным тренером сборной.
Фото: Getty Images
Как сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола, футболист получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро за то, что покинул тренировочный лагерь сборной.
Всего в составе национальной команды
Криштиану Роналду
провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. По информации СМИ, 41-летний футболист получает около 210 миллионов евро в год в "Аль-Насре".
Напомним, в начале октября у игрока произошел конфликт с главным тренером сборной Жорже Жезушем, после чего он покинул тренировочный лагерь.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Португалии
Криштиану Роналду
Опубликовал:
Данил Пелих
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
-1