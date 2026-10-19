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Федерация футбола Португалии вынесла наказание Роналду

Стало известно, какое наказание получит Криштиану Роналду после конфликта с главным тренером сборной.
Фото: Getty Images
Как сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола, футболист получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро за то, что покинул тренировочный лагерь сборной.

Всего в составе национальной команды Криштиану Роналду провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. По информации СМИ, 41-летний футболист получает около 210 миллионов евро в год в "Аль-Насре".

Напомним, в начале октября у игрока произошел конфликт с главным тренером сборной Жорже Жезушем, после чего он покинул тренировочный лагерь.

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