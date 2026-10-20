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Стало известно, когда Роналду сможет снова сыграть за Португалию

Криштиану Роналду сможет вернуться в сборную Португалии уже к ноябрьским матчам Лиги наций.
Фото: Getty Images
Как сообщает Record, 30-дневная дисквалификация форварда завершится 30 октября. По данным источника, 19 дней наказания уже были зачтены при вынесении решения. Благодаря этому 41-летний нападающий будет доступен для вызова на заключительные встречи группового этапа.

Ранее Роналду покинул расположение национальной команды перед матчем с Данией, который завершился победой Португалии со счётом 4:2. После этого Португальская футбольная федерация отстранила игрока на 30 дней и оштрафовала на 255 евро.

В ноябре Португалия сыграет с Данией 14 ноября, а 17 ноября встретится с Уэльсом.

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