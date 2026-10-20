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Экс-игрок "Реала" ответил, может ли Батраков перейти в мадридский клуб

Бывший игрок мадридского "Реала" Уэсли Снейдер оценил шансы россиянина Алексея Батракова сыграть за "сливочных".
Фото: ФК "Галатасарай"
Уэсли Снейдер отметил, что в мадридский клуб очень сложно попасть напрямую.

"Есть ли у Батракова возможность оказаться в "Реале"? Если Алексей проявит себя там, есть шанс, что мы увидим его в более статусной команде.
Нельзя просто взять и перейти из небольшого клуба в "Реал". В карьере должна быть еще одна ступень", - сказал Снейдер Sport24.

Алексей Батраков два месяца является футболистом турецкого "Галатасарая". "Львы" купили 21-летнего игрока у московского "Локомотива". Атакующий полузащитник отличился одним голом и двумя результативными передачами за новый клуб, проведя 8 встреч.

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