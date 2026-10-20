Экс-игрок "Реала" ответил, может ли Батраков перейти в мадридский клуб

"Есть ли у Батракова возможность оказаться в "Реале"? Если Алексей проявит себя там, есть шанс, что мы увидим его в более статусной команде.Нельзя просто взять и перейти из небольшого клуба в "Реал". В карьере должна быть еще одна ступень", - сказал Снейдер Sport24.
Алексей Батраков два месяца является футболистом турецкого "Галатасарая". "Львы" купили 21-летнего игрока у московского "Локомотива". Атакующий полузащитник отличился одним голом и двумя результативными передачами за новый клуб, проведя 8 встреч.