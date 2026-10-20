Роналду не хочет возвращаться в сборную Португалии - названа причина

Криштиану Роналду может пропустить ближайший сбор национальной команды Португалии и в дальнейшем вовсе не вернуться в сборную.

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По данным CNN Portugal, 41-летний форвард не хочет получать вызов на ноябрьские матчи. Роналду недоволен действиями Федерации футбола Португалии и считает, что с ним поступили несправедливо. Президент федерации Педру Проэнса, по информации СМИ, пытается восстановить контакт с игроком, но пока безрезультатно.



Ранее Роналду был дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован на 255 евро после самовольного ухода из расположения сборной в конце сентября.



Формально срок наказания позволяет ему вернуться уже к следующему матчу Португалии, который состоится 14 ноября.