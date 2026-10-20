Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
2 - 1 2 1
Славия2 тайм
Сабах
1 - 2 1 2
Боруссия Д2 тайм
Манчестер Сити
22:00
АЕК АфиныНе начат
Штутгарт
22:00
АтлетикоНе начат
Ливерпуль
22:00
ВильярреалНе начат
Порту
22:00
ПСВНе начат
ПСЖ
22:00
БарселонаНе начат
Рома
22:00
СлованНе начат
Наполи
22:00
Буде-ГлимтНе начат

Роналду не хочет возвращаться в сборную Португалии - названа причина

Криштиану Роналду может пропустить ближайший сбор национальной команды Португалии и в дальнейшем вовсе не вернуться в сборную.
Фото: Getty Images
По данным CNN Portugal, 41-летний форвард не хочет получать вызов на ноябрьские матчи. Роналду недоволен действиями Федерации футбола Португалии и считает, что с ним поступили несправедливо. Президент федерации Педру Проэнса, по информации СМИ, пытается восстановить контакт с игроком, но пока безрезультатно.

Ранее Роналду был дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован на 255 евро после самовольного ухода из расположения сборной в конце сентября.

Формально срок наказания позволяет ему вернуться уже к следующему матчу Португалии, который состоится 14 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится